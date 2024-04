¿A qué hora juega Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen y dónde ver EN VIVO el partido por la Bundesliga?

Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen EN VIVO: se enfrentan este domingo 14 de abril en el BayArena, en Leverkusen (Alemania). El partido corresponde a la fecha 29 de la Bundesliga 2023-24 y se jugará a partir de las 10:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso se podrá seguirse por ESPN 5 y STAR Plus en Perú y Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Bayer Leverkusen tiene la ocasión de ganar el primer título de campeón de liga de Alemania en su historia, punto culmen a una temporada a toda velocidad en todos los frentes y que ha dejado KO al Bayern Munich.

La campaña pasada el Borussia Dortmund contó con una única posibilidad que finalmente desperdició, pero en este curso el equipo de Xabi Alonso tiene hasta seis opciones de título, la primera amparada por los 30.210 aficionados del BayArena contra el Bremen, que por su parte tiene prácticamente asegurada la permanencia en la Bundesliga.

El Leverkusen dispone de un amplio colchón de 13 puntos sobre el Bayern Munich y el Stuttgart a seis jornadas para el final de temporada.

¿A qué hora juega Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen?

El partido se jugará a las 10:30 a.m. de hora peruana, mientras que en la hora de Alemania el cotejo iniciará a las 5:30 p.m. en BayArena, en Leverkusen.

Perú: 10:30 a.m.

Argentina: 12:30 p.m.

Colombia: 10:30 a.m.

Ecuador: 10:30 a.m.

Bolivia: 11:30 a.m.

Venezuela: 11:30 a.m.

Uruguay: 12:30 p.m.

Chile: 11:30 a.m.

Brasil: 12:30 p.m.

México: 09:30 a.m.

España: 5:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 08:30 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 11:30 a.m.

"Tenemos 90 minutos para lograr algo muy especial", reconoció el entrenador Xabi Alonso, que ha decidido quedarse la temporada que viene pese al interés de prestigiosos clubes europeos como Liverpool y el mismo Bayern.

La excelencia alcanzada por el Leverkusen desde mediados de agosto queda resumida en una sola cifra: en 42 partidos oficiales disputados entre todas las competiciones, los hombres de Xabi Alonso no han perdido ningún partido (37 victorias, 5 empates), una racha de récord para un equipo alemán que sigue en curso.

En las semanas decisivas de la temporada de abril y mayo, el Leverkusen podría lograr hasta tres títulos, pues jugará la final de Copa de Alemania el 25 de mayo contra el Kaiserslautern y sigue en carrera por la Europa League, habiendo ganado la ida de cuartos de final por 2-0 contra el West Ham.

¿Dónde ver el Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen vía TV por la Bundesliga?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN 5 y STAR+ para Perú y el resto de Sudamérica, mientras que en España se puede ver en Movistar Plus y en México por Sky Sports. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.