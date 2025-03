¿Por qué Carlo Ancelotti no llegó a dirigir la selección de fútbol de Brasil?: Ronaldo Nazario lo desvela

El 'Fenómeno', campeón del Mundial de Fútbol 2002, confirmó en Charla Podcast que intervino en las negociaciones de Brasil con el Real Madrid para lograr la contratación de Ancelotti; sin embargo, dio cuenta del motivo por el cual el cuadro español no soltó al estratega italiano.

La opción de Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid, para dirigir la selección de Brasil sí fue una posibilidad, aseguró Ronaldo Nazario, exfutbolista y actual presidente y propietario del Real Valladolid de España.

El 'Fenómeno' confirmó en 'Charla Podcast' que las negociaciones de Brasil con Ancelotti "no fue una fantasía porque yo ayudé en el proceso hablando con Carlo".

"Ancelotti no fue liberado. El Real Madrid no le liberó. Yo ayudé en el proceso, pero después de negociar... Si no hubiese ganado nada el Real Madrid le hubiera echado y Ancelotti habría venido, pero ganó la Champions y se quedó un año más", agregó en 'Charla Podcast'.

Sin embargo, su pase cayó ya que 'Carletto' decidió respetar su contrato con el club blanco –que en ese entonces era hasta junio de 2024-. Se quedó y el Real Madrid consiguió la decimoquinta Champions League de su historia al vencer 2-0 al Borussia Dortmund en Londres.

Ancelotti y la 'Canarinha'

Hay que recordar que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) había perfilado al italiano para que se incorporara al equipo brasileño. No obstante, en diciembre de 2023, el Real Madrid anunció públicamente la extensión de su relación con el entrenador hasta 2026.

“La realidad es que yo tuve contacto con la selección brasileño, con el que era su presidente, Ednaldo Rodrígues, al que le agradezco el cariño y el interés para entrenar a Brasil, algo que me hizo sentir mucho orgullo, pero todo estaba pendiente de la decisión del Real Madrid", declaró Ancelotti en enero del 2024.

"En los últimos meses Ednaldo dejó de ser presidente y la cosa al final ha sido como siempre he querido: quedarme en el Real Madrid. No sé si Brasil me querrá en 2026 y no sé si estarán contentos con mi decisión", finalizó.

Tras ello, la CBF optó inicialmente por Fernando Diniz como seleccionador, aunque su etapa fue breve y marcada por altibajos. En enero del año siguiente, Dorival Júnior asumió el mando del equipo nacional.