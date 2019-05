Zlatan Ibrahimovic milita en Los Angeles Galaxy desde mediados del año pasado. | Fuente: Twitter | Fotógrafo: @SINow

No hay fin de semana en la que Zlatan Ibrahimovic no sea noticia en la MLS. En esta oportunidad, el delantero sueco ha estado en el ojo de la tormenta en la liga estadounidense por un incidente que protagonizó con Sean Johnson al minuto 85 de la derrota de Los Angeles Galaxy por 2-0 ante New York City FC y que podría costarle muy caro.



Según lo informado por ESPN, Zlatan Ibrahimovic será sancionado por dos fechas en la MLS por ese acto. Si bien Sean Johnson sobreactúa y cae al suelo con signos de dolor aunque parecía que el delantero de 37 años no le había hecho nada, lo cierto es que 'Ibra' lo había agarrado del cuello y eso es precisamente lo que ha generado su suspensión de dos jornadas.

Pese a que todavía la MLS no ha publicado nada oficial al respecto, ESPN asegura que este castigo se dará a conocer en los próximos días. Por lo tanto, Zlatan Ibrahimovic no podrá participar de los próximos compromisos de Los Angeles Galaxy contra los Colorado Rapids (domingo 19 de mayo) y el Orlando City SC de Carlos Ascues (24 de mayo).