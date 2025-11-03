Champions League: Por la fecha 4 se enfrentarán Liverpool y Real Madrid

Todos los detalles de la previa del partido entre Liverpool y Real Madrid, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en el estadio Anfield.

Liverpool aguarda mañana la visita de Real Madrid, para jugar el partido por la fecha 4 de la Champions, a partir de las 15:00 horas.

Así llegan Liverpool y Real Madrid

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Champions

Liverpool venció por 5-1 a Eintracht Frankfurt. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 4 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Champions

Real Madrid viene de un triunfo 1 a 0 frente a Juventus. No querrá perder su invicto de 2 triunfos para seguir sumando victorias en el torneo. En esos partidos, tuvo un total de 8 goles marcados, con 1 encajado.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 27 de noviembre, en Fase de liga del torneo UEFA Champions League - 2024-2025, y Liverpool se llevó la victoria por 2 a 0.

Horario Liverpool y Real Madrid, según país