Champions League: FK Bodo/Glimt se enfrenta ante la visita Mónaco por la fecha 4

FK Bodo/Glimt y Mónaco se enfrentan en el estadio Aspmyra Stadion. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

FK Bodo/Glimt se enfrenta mañana ante Mónaco para disputar el partido por la fecha 4, en el estadio Aspmyra Stadion, desde las 15:00 horas.

Así llegan FK Bodo/Glimt y Mónaco

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de FK Bodo/Glimt en partidos de la Champions

FK Bodo/Glimt busca levantarse de su derrota ante Galatasaray en el Rams Park.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Champions

El anterior partido disputado entre Mónaco finalizó en empate por 0-0 ante Tottenham. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 3 goles y le han marcado 6.

Horario FK Bodo/Glimt y Mónaco, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

FK Bodo/Glimt Mónaco Champions League

