Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Champions League: Juventus recibirá a Sporting Lisboa por la fecha 4

Juventus recibirá a Sporting Lisboa por la fecha 4
Juventus recibirá a Sporting Lisboa por la fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Juventus vs Sporting Lisboa, que se enfrentarán en el Allianz Stadium mañana a las 15:00 horas.

Juventus y Sporting Lisboa se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Champions y se disputará en el Allianz Stadium.

Así llegan Juventus y Sporting Lisboa

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions

Juventus no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Real Madrid.

Últimos resultados de Sporting Lisboa en partidos de la Champions

Sporting Lisboa llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Olympique de Marsella. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 1 derrota. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 4.

En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 31 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2017-2018, y firmaron un empate en 1.


Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Champions
  • Fecha 5: vs FK Bodo/Glimt: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Pafos: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Benfica: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Mónaco: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sporting Lisboa en los próximos partidos de la Champions
  • Fecha 5: vs Club Brugge: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Bayern Múnich: 9 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs PSG: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Athletic Bilbao: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Juventus y Sporting Lisboa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
Juventus Sporting Lisboa Champions League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA