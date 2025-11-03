Últimas Noticias
Champions League: Tottenham y FC Copenhague se miden por la fecha 4

Palpitamos la previa del choque entre Tottenham y FC Copenhague. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Tottenham ejercerá mañana la localía ante FC Copenhague, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 4 de la Champions.

Así llegan Tottenham y FC Copenhague

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Champions

Tottenham viene de un resultado igualado, 0-0, ante Mónaco. Posee un historial reciente de 1 victoria y 1 empate en los últimos 2 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 2.

Últimos resultados de FC Copenhague en partidos de la Champions

FC Copenhague viene de caer derrotado 2 a 4 ante Borussia Dortmund. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y 1 empatado. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

Horario Tottenham y FC Copenhague, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Tottenham FC Copenhague Champions League

