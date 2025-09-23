Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Copa Libertadores: Palmeiras y River Plate se miden por la llave 2

Palmeiras y River Plate se miden por la llave 2
Palmeiras y River Plate se miden por la llave 2
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Palmeiras y River Plate. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Andrés Matonte.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Palmeiras llega más confiado tras ganar por 2 a 1 en la ida y sueña con llegar a las Semifinales, mientras que el Millonario no querrá perder su oportunidad cuando mañana se enfrenten en el estadio Allianz Parque. El partido por la llave 2 de la Copa Libertadores comenzará a las 19:30 horas.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y fue Palmeiras quien ganó 1 a 2.

Andrés Matonte es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 2 vs Palmeiras 3 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Bolívar 2 vs Palmeiras 3 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Bolívar 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 6 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Universitario 0 vs Palmeiras 4 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Palmeiras 0 vs Universitario 0 (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: River Plate 1 vs Palmeiras 2 (17 de septiembre)
Los resultados de River Plate en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Universitario 0 vs River Plate 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: River Plate 0 vs Barcelona 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 2 vs River Plate 2 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Barcelona 2 vs River Plate 3 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: River Plate 6 vs Independiente del Valle 2 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: River Plate 1 vs Universitario 1 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Libertad 0 vs River Plate 0 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: River Plate 1 vs Libertad 1 (3-1 en penales a favor de River Plate) (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: River Plate 1 vs Palmeiras 2 (17 de septiembre)
Horario Palmeiras y River Plate, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Palmeiras River Plate Copa Libertadores

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA