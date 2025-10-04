LaLiga EA Sports: Por la fecha 8, Espanyol recibirá a Betis

Toda la previa del duelo entre Espanyol y Betis. El partido se jugará en el el Cornellá-El Prat el domingo 5 de octubre a las 11:30 horas.
El duelo entre Espanyol y Betis correspondiente a la fecha 8 se disputará en el el Cornellá-El Prat desde las 11:30 horas, el domingo 5 de octubre.
Así llegan Espanyol y Betis
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
En su visita anterior, Espanyol empató por 0 con Girona. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 6 goles marcados y con 6 en su valla.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis venció en casa a Osasuna por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 6 en su arco.
La victoria fuera de casa no se viene dando para Betis. Tan solo ha llegado a igualar en los 3 partidos jugados como visitante.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Betis.
El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 12 puntos (3 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|19
|7
|6
|1
|0
|16
|2
|Real Madrid
|18
|7
|6
|0
|1
|8
|3
|Villarreal
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|6
|Betis
|12
|7
|3
|3
|1
|4
|7
|Espanyol
|12
|7
|3
|3
|1
|1
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 9: vs Real Oviedo: 17 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Elche: 25 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Alavés: 2 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 9: vs Villarreal: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Atlético de Madrid: 27 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Mallorca: 2 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Betis, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas