LaLiga EA Sports: Girona busca dejar el fondo de la tabla ante Valencia

por Nota IA

La previa del choque de Girona ante Valencia, a disputarse en el estadio Municipal de Montilivi el sábado 4 de octubre desde las 09:15 horas.

Girona recibirá a Valencia, en el marco de la fecha 8 de la Liga, el próximo sábado 4 de octubre a partir de las 09:15 horas, en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Valencia

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona sacó un empate por 0 en su visita a Espanyol. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 2 tantos en el rival.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia viene de perder contra Real Oviedo por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 8 goles y recibieron 10.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 3 puntos (3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (2 PG - 2 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona19761016
2Real Madrid1876018
3Villarreal1675118
12Valencia87223-3
20Girona37034-13

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 9: vs Barcelona: 18 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Real Oviedo: 25 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Getafe: 31 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 9: vs Alavés: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Villarreal: 25 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Real Madrid: 1 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Horario Girona y Valencia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
  • Colombia y Perú: 09:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
  • Venezuela: 10:15 horas

