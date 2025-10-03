LaLiga EA Sports: Por la fecha 8 se enfrentarán Athletic Bilbao y Mallorca

Todos los detalles de la previa del partido entre Athletic Bilbao y Mallorca, que se jugará el sábado 4 de octubre desde las 11:30 horas en el estadio la Catedral.

Mallorca y Athletic Bilbao se enfrentarán en el estadio la Catedral el próximo sábado 4 de octubre desde las 11:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Liga.

Así llegan Athletic Bilbao y Mallorca

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao viene de caer por 0 a 1 frente a Villarreal. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca viene de un triunfo 1 a 0 frente a Alavés. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 3 derrotas. Sumó un total de 5 goles y le metieron 7 en su arco.

Mallorca no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 10 puntos (3 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 19 7 6 1 0 16 2 Real Madrid 18 7 6 0 1 8 3 Villarreal 16 7 5 1 1 8 10 Athletic Bilbao 10 7 3 1 3 -1 19 Mallorca 5 7 1 2 4 -5

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 9: vs Elche: 19 de octubre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Getafe: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Real Sociedad: 1 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 9: vs Sevilla: 18 de octubre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Levante: 26 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Betis: 2 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

