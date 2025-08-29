LaLiga EA Sports: Real Oviedo y Real Sociedad se encuentran en la fecha 3

Todo lo que tienes que saber en la previa de Real Oviedo vs Real Sociedad. El duelo, a disputarse en el estadio Carlos Tartiere el sábado 30 de agosto, comenzará a las 12:00 horas.

Real Oviedo recibe el próximo sábado 30 de agosto a Real Sociedad por la fecha 3 de la Liga, a partir de las 12:00 horas en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Real Sociedad

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo cayó 0 a 3 ante Real Madrid en el Carlos Tartiere.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Real Sociedad logró empatar 2-2 ante Espanyol..

El local está en el décimo noveno puesto y aún no sumó puntos (2 PP), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (2 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Villarreal 6 2 2 0 0 7 2 Barcelona 6 2 2 0 0 4 3 Real Madrid 6 2 2 0 0 4 11 Real Sociedad 2 2 0 2 0 0 19 Real Oviedo 0 2 0 0 2 -5

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 4: vs Getafe: 13 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga

Fecha 4: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

