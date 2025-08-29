Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Alavés recibirá a Atlético de Madrid por la fecha 3

Alavés recibirá a Atlético de Madrid por la fecha 3
Alavés recibirá a Atlético de Madrid por la fecha 3
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Atlético de Madrid, que se enfrentarán en el estadio el Mendi el próximo sábado 30 de agosto a las 10:00 horas.

El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 10:00 horas.

Así llegan Alavés y Atlético de Madrid

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Betis.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Elche..

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y firmaron un empate en 0.

El local está en el noveno puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Villarreal622007
2Barcelona622004
3Real Madrid622004
9Alavés321010
14Atlético de Madrid12011-1

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Atlético de Madrid, según país
  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas

