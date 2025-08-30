Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Rayo Vallecano recibe a Barcelona por el último duelo de la fecha 3

Rayo Vallecano recibe a Barcelona por el último duelo de la fecha 3
Rayo Vallecano recibe a Barcelona por el último duelo de la fecha 3
Nota IA

Nota IA

·

Barcelona se mide ante Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas mañana a las 14:30 horas.

Mañana desde las 14:30 horas, Rayo Vallecano recibirá a Barcelona en el Estadio de Vallecas, por la fecha 3 de la Liga.

Así llegan Rayo Vallecano y Barcelona

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Athletic Bilbao.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega triunfante luego de ver caer a Levante con un marcador 3-2.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Barcelona se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el décimo puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (2 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Villarreal622007
2Barcelona622004
3Real Madrid622004
4Athletic Bilbao622002
10Rayo Vallecano321011

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Osasuna: 14 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Barcelona, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

Tags
Rayo Vallecano Barcelona LaLiga

