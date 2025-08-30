LaLiga EA Sports: Rayo Vallecano recibe a Barcelona por el último duelo de la fecha 3

Barcelona se mide ante Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas mañana a las 14:30 horas.

Mañana desde las 14:30 horas, Rayo Vallecano recibirá a Barcelona en el Estadio de Vallecas, por la fecha 3 de la Liga.

Así llegan Rayo Vallecano y Barcelona

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Rayo Vallecano recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Athletic Bilbao.

Barcelona llega triunfante luego de ver caer a Levante con un marcador 3-2.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Barcelona se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el décimo puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (2 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Villarreal 6 2 2 0 0 7 2 Barcelona 6 2 2 0 0 4 3 Real Madrid 6 2 2 0 0 4 4 Athletic Bilbao 6 2 2 0 0 2 10 Rayo Vallecano 3 2 1 0 1 1

Fecha 4: vs Osasuna: 14 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 4: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

