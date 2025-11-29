Liga de Francia: Nice luchará por vencer su racha negativa frente a Lorient

Lorient y Nice se enfrentan en el estadio Stade du Moustoir, con el arbitraje de Romain Lissorgue. El duelo se jugará el domingo 30 de noviembre desde las 11:15 horas.

Así llegan Lorient y Nice

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

En la fecha anterior, Lorient se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Nantes. Con 2 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice cayó 1 a 5 ante Olympique de Marsella. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 6 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de abril, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y Nice lo ganó por 3 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 11 puntos (2 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Romain Lissorgue.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 30 13 9 3 1 16 2 Olympique de Marsella 28 13 9 1 3 21 3 Lens 28 13 9 1 3 11 9 Nice 17 13 5 2 6 -5 16 Lorient 11 13 2 5 6 -12

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 15: vs Olympique Lyon: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs RC Strasbourg: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Metz: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Mónaco: 16 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Stade Rennes: 24 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 15: vs Angers: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lens: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs RC Strasbourg: 3 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Toulouse: 17 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Nantes: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Lorient y Nice, según país