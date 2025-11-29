Liga de Francia: RC Strasbourg y Stade Brestois se encuentran en la fecha 14

Todo lo que tienes que saber en la previa de RC Strasbourg vs Stade Brestois. El duelo, a disputarse en el estadio la Meinau el domingo 30 de noviembre, comenzará a las 09:00 horas y será dirigido por Bastien Dechepy.

RC Strasbourg recibe el próximo domingo 30 de noviembre a Stade Brestois por la fecha 14 de la Ligue 1, a partir de las 09:00 horas en el estadio la Meinau.

Así llegan RC Strasbourg y Stade Brestois

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg cayó 0 a 1 ante Lens en el Stade Bollaert-Delelis. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-2 a Metz. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 3 goles y le han anotado 9 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminaron igualando en 0.

El local está en el quinto puesto con 22 puntos (7 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (3 PG - 4 PE - 6 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Bastien Dechepy.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 30 13 9 3 1 16 2 Olympique de Marsella 28 13 9 1 3 21 3 Lens 28 13 9 1 3 11 5 RC Strasbourg 22 13 7 1 5 7 14 Stade Brestois 13 13 3 4 6 -6

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 15: vs Toulouse: 6 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lorient: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Nice: 3 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Metz: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Lille: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 15: vs Mónaco: 5 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Stade Rennes: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Auxerre: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Olympique Lyon: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Toulouse: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Horario RC Strasbourg y Stade Brestois, según país