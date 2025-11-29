Liga de Francia: Lens busca derrotar a Angers para subirse al liderato

Lens se mide ante Angers en el estadio Raymond-Kopa el domingo 30 de noviembre a las 11:15 horas. El partido será supervisado por Guillaume Paradis.

A partir de las 11:15 horas el próximo domingo 30 de noviembre, Lens visita a Angers en el estadio Raymond-Kopa, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Ligue 1.

Así llegan Angers y Lens

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers ganó el encuentro previo ante Toulouse por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 3 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens llega triunfante luego de ver caer a RC Strasbourg con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

Durante los 5 partidos más recientes en el torneo, los visitantes se han llevado el triunfo ante el local en 5 oportunidades, quedando así con una favorable ventaja. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 26 de enero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Lens se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 28 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (9 PG - 1 PE - 3 PP).

Guillaume Paradis es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 30 13 9 3 1 16 2 Olympique de Marsella 28 13 9 1 3 21 3 Lens 28 13 9 1 3 11 4 Lille 23 13 7 2 4 10 11 Angers 16 13 4 4 5 -4

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 15: vs Nice: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Nantes: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Le Havre AC: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Olympique de Marsella: 17 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Paris FC: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 15: vs Nantes: 6 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Nice: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Toulouse: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Auxerre: 17 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Olympique de Marsella: 24 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Horario Angers y Lens, según país