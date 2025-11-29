Liga de Francia: Lens busca derrotar a Angers para subirse al liderato

Lens se mide ante Angers en el estadio Raymond-Kopa el domingo 30 de noviembre a las 11:15 horas. El partido será supervisado por Guillaume Paradis.
A partir de las 11:15 horas el próximo domingo 30 de noviembre, Lens visita a Angers en el estadio Raymond-Kopa, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Ligue 1.
Así llegan Angers y Lens
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1
Angers ganó el encuentro previo ante Toulouse por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 3 veces y logró marcar 7 goles a favor.
Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1
Lens llega triunfante luego de ver caer a RC Strasbourg con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.
Durante los 5 partidos más recientes en el torneo, los visitantes se han llevado el triunfo ante el local en 5 oportunidades, quedando así con una favorable ventaja. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 26 de enero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Lens se impuso por 1 a 0.
El local se ubica en el décimo primer puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 28 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (9 PG - 1 PE - 3 PP).
Guillaume Paradis es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|30
|13
|9
|3
|1
|16
|2
|Olympique de Marsella
|28
|13
|9
|1
|3
|21
|3
|Lens
|28
|13
|9
|1
|3
|11
|4
|Lille
|23
|13
|7
|2
|4
|10
|11
|Angers
|16
|13
|4
|4
|5
|-4
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 15: vs Nice: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Nantes: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Le Havre AC: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Olympique de Marsella: 17 de enero - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Paris FC: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 15: vs Nantes: 6 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Nice: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Toulouse: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Auxerre: 17 de enero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Olympique de Marsella: 24 de enero - 17:05 (hora Argentina)
Horario Angers y Lens, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas