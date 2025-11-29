Liga MX: Cruz Azul se enfrentará ante Chivas por la llave 4

La Máquina y las Chivas buscarán desempatar, después de igualar en el partido de ida, para definir el pase a Semifinales de la Liga MX. El duelo se jugará mañana, desde las 20:00 horas, en el estadio Olímpico Universitario.
El conjunto local ganó 4 partidos y empató 1 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de noviembre, en Cuartos de Final del torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y terminó en empate a 0.
Daniel Quintero Huitrón es el árbitro designado para controlar el partido.
Los resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX
- Temporada Regular: Cruz Azul 0 vs Mazatlán 0 (13 de julio)
- Temporada Regular: Atlas 3 vs Cruz Azul 3 (20 de julio)
- Temporada Regular: Cruz Azul 4 vs León 1 (26 de julio)
- Temporada Regular: Atl. de San Luis 1 vs Cruz Azul 2 (12 de agosto)
- Temporada Regular: Cruz Azul 3 vs Santos Laguna 2 (16 de agosto)
- Temporada Regular: Cruz Azul 1 vs Toluca FC 0 (24 de agosto)
- Temporada Regular: Chivas 1 vs Cruz Azul 2 (30 de agosto)
- Temporada Regular: Pachuca 0 vs Cruz Azul 1 (13 de septiembre)
- Temporada Regular: Cruz Azul 3 vs FC Juárez 2 (19 de septiembre)
- Temporada Regular: Cruz Azul 2 vs Querétaro 2 (24 de septiembre)
- Temporada Regular: Tijuana 2 vs Cruz Azul 0 (29 de septiembre)
- Temporada Regular: Tigres 1 vs Cruz Azul 1 (4 de octubre)
- Temporada Regular: Cruz Azul 2 vs Club América 1 (19 de octubre)
- Temporada Regular: Necaxa 1 vs Cruz Azul 1 (21 de octubre)
- Temporada Regular: Cruz Azul 2 vs CF Monterrey 0 (26 de octubre)
- Temporada Regular: Puebla 0 vs Cruz Azul 3 (1 de noviembre)
- Temporada Regular: Cruz Azul 2 vs Pumas UNAM 3 (9 de noviembre)
- Cuartos de Final: Chivas 0 vs Cruz Azul 0 (27 de noviembre)
Los resultados de Chivas en partidos de la Liga MX
- Temporada Regular: Chivas 0 vs Tigres 0 (17 de septiembre)
- Temporada Regular: León 1 vs Chivas 0 (19 de julio)
- Temporada Regular: Chivas 4 vs Atl. de San Luis 3 (26 de julio)
- Temporada Regular: Santos Laguna 1 vs Chivas 0 (10 de agosto)
- Temporada Regular: Chivas 1 vs FC Juárez 2 (16 de agosto)
- Temporada Regular: Tijuana 3 vs Chivas 3 (23 de agosto)
- Temporada Regular: Chivas 1 vs Cruz Azul 2 (30 de agosto)
- Temporada Regular: Club América 1 vs Chivas 2 (14 de septiembre)
- Temporada Regular: Chivas 0 vs Toluca FC 3 (20 de septiembre)
- Temporada Regular: Chivas 3 vs Necaxa 1 (23 de septiembre)
- Temporada Regular: Puebla 0 vs Chivas 2 (27 de septiembre)
- Temporada Regular: Pumas UNAM 1 vs Chivas 2 (5 de octubre)
- Temporada Regular: Chivas 2 vs Mazatlán 0 (18 de octubre)
- Temporada Regular: Querétaro 1 vs Chivas 0 (22 de octubre)
- Temporada Regular: Chivas 4 vs Atlas 1 (25 de octubre)
- Temporada Regular: Pachuca 0 vs Chivas 1 (2 de noviembre)
- Temporada Regular: Chivas 4 vs CF Monterrey 2 (8 de noviembre)
- Cuartos de Final: Chivas 0 vs Cruz Azul 0 (27 de noviembre)
Horario Cruz Azul y Chivas, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas