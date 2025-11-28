Liga MX: Toluca FC y FC Juárez se miden por la llave 1

Palpitamos la previa del choque entre Toluca FC y FC Juárez. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Katia García Mendoza.

Los Diablos Rojos llega más confiado tras ganar por 2 a 1 en la ida y sueña con llegar a las Semifinales, mientras que los Bravos no querrá perder su oportunidad cuando mañana se enfrenten en el estadio Nemesio Díez. El partido por la llave 1 de la Liga MX comenzará a las 20:05 horas.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de noviembre, en Cuartos de Final del torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y fue Toluca FC quien ganó 1 a 2.

Katia García Mendoza es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

Temporada Regular : Toluca FC 3 vs Necaxa 1 (12 de julio)

: Toluca FC 3 vs Necaxa 1 (12 de julio) Temporada Regular : Santos Laguna 2 vs Toluca FC 4 (17 de julio)

: Santos Laguna 2 vs Toluca FC 4 (17 de julio) Temporada Regular : Toluca FC 3 vs Tigres 4 (26 de julio)

: Toluca FC 3 vs Tigres 4 (26 de julio) Temporada Regular : FC Juárez 0 vs Toluca FC 2 (12 de agosto)

: FC Juárez 0 vs Toluca FC 2 (12 de agosto) Temporada Regular : Toluca FC 1 vs Pumas UNAM 1 (17 de agosto)

: Toluca FC 1 vs Pumas UNAM 1 (17 de agosto) Temporada Regular : Cruz Azul 1 vs Toluca FC 0 (24 de agosto)

: Cruz Azul 1 vs Toluca FC 0 (24 de agosto) Temporada Regular : Atl. de San Luis 1 vs Toluca FC 3 (29 de agosto)

: Atl. de San Luis 1 vs Toluca FC 3 (29 de agosto) Temporada Regular : Toluca FC 3 vs Puebla 1 (14 de septiembre)

: Toluca FC 3 vs Puebla 1 (14 de septiembre) Temporada Regular : Chivas 0 vs Toluca FC 3 (20 de septiembre)

: Chivas 0 vs Toluca FC 3 (20 de septiembre) Temporada Regular : Toluca FC 6 vs CF Monterrey 2 (24 de septiembre)

: Toluca FC 6 vs CF Monterrey 2 (24 de septiembre) Temporada Regular : Toluca FC 3 vs Mazatlán 1 (27 de septiembre)

: Toluca FC 3 vs Mazatlán 1 (27 de septiembre) Temporada Regular : León 2 vs Toluca FC 4 (4 de octubre)

: León 2 vs Toluca FC 4 (4 de octubre) Temporada Regular : Toluca FC 4 vs Querétaro 0 (18 de octubre)

: Toluca FC 4 vs Querétaro 0 (18 de octubre) Temporada Regular : Tijuana 0 vs Toluca FC 0 (23 de octubre)

: Tijuana 0 vs Toluca FC 0 (23 de octubre) Temporada Regular : Toluca FC 2 vs Pachuca 2 (26 de octubre)

: Toluca FC 2 vs Pachuca 2 (26 de octubre) Temporada Regular : Atlas 0 vs Toluca FC 0 (1 de noviembre)

: Atlas 0 vs Toluca FC 0 (1 de noviembre) Temporada Regular : Toluca FC 2 vs Club América 0 (8 de noviembre)

: Toluca FC 2 vs Club América 0 (8 de noviembre) Cuartos de Final: FC Juárez 1 vs Toluca FC 2 (26 de noviembre)

Los resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX

Temporada Regular : FC Juárez 1 vs Club América 1 (12 de julio)

: FC Juárez 1 vs Club América 1 (12 de julio) Temporada Regular : Tigres 1 vs FC Juárez 0 (19 de julio)

: Tigres 1 vs FC Juárez 0 (19 de julio) Temporada Regular : Tijuana 1 vs FC Juárez 1 (26 de julio)

: Tijuana 1 vs FC Juárez 1 (26 de julio) Temporada Regular : FC Juárez 0 vs Toluca FC 2 (12 de agosto)

: FC Juárez 0 vs Toluca FC 2 (12 de agosto) Temporada Regular : Chivas 1 vs FC Juárez 2 (16 de agosto)

: Chivas 1 vs FC Juárez 2 (16 de agosto) Temporada Regular : FC Juárez 2 vs Santos Laguna 1 (22 de agosto)

: FC Juárez 2 vs Santos Laguna 1 (22 de agosto) Temporada Regular : FC Juárez 1 vs Mazatlán 0 (29 de agosto)

: FC Juárez 1 vs Mazatlán 0 (29 de agosto) Temporada Regular : Necaxa 1 vs FC Juárez 1 (12 de septiembre)

: Necaxa 1 vs FC Juárez 1 (12 de septiembre) Temporada Regular : Cruz Azul 3 vs FC Juárez 2 (19 de septiembre)

: Cruz Azul 3 vs FC Juárez 2 (19 de septiembre) Temporada Regular : FC Juárez 3 vs Pumas UNAM 1 (24 de septiembre)

: FC Juárez 3 vs Pumas UNAM 1 (24 de septiembre) Temporada Regular : FC Juárez 2 vs León 0 (26 de septiembre)

: FC Juárez 2 vs León 0 (26 de septiembre) Temporada Regular : Atlas 3 vs FC Juárez 1 (4 de octubre)

: Atlas 3 vs FC Juárez 1 (4 de octubre) Temporada Regular : FC Juárez 2 vs Pachuca 2 (18 de octubre)

: FC Juárez 2 vs Pachuca 2 (18 de octubre) Temporada Regular : CF Monterrey 4 vs FC Juárez 2 (22 de octubre)

: CF Monterrey 4 vs FC Juárez 2 (22 de octubre) Temporada Regular : FC Juárez 4 vs Puebla 4 (24 de octubre)

: FC Juárez 4 vs Puebla 4 (24 de octubre) Temporada Regular : Atl. de San Luis 1 vs FC Juárez 2 (1 de noviembre)

: Atl. de San Luis 1 vs FC Juárez 2 (1 de noviembre) Temporada Regular : FC Juárez 1 vs Querétaro 2 (7 de noviembre)

: FC Juárez 1 vs Querétaro 2 (7 de noviembre) Play In : Tijuana 3 vs FC Juárez 1 (21 de noviembre)

: Tijuana 3 vs FC Juárez 1 (21 de noviembre) Play In : FC Juárez 2 vs Pachuca 1 (23 de noviembre)

: FC Juárez 2 vs Pachuca 1 (23 de noviembre) Cuartos de Final: FC Juárez 1 vs Toluca FC 2 (26 de noviembre)

Horario Toluca FC y FC Juárez, según país