Liga MX: Club América y CF Monterrey se encuentran en la llave 2

Todo lo que tienes que saber en la previa de Club América vs CF Monterrey. El duelo, a disputarse en el estadio Azulgrana mañana, comenzará a las 18:00 horas y será dirigido por César Ramos Palazuelos.

Los Rayados se enfrentarán mañana ante las Águilas, quienes buscarán dar vuelta el resultado para clasificar. El duelo corresponde a la llave 2 de la Liga MX y se disputará en el estadio Azulgrana a las 18:00 horas.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 27 de noviembre, en Cuartos de Final del torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y CF Monterrey fue el ganador por 2 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será César Ramos Palazuelos.

Los resultados de Club América en partidos de la Liga MX

Temporada Regular : FC Juárez 1 vs Club América 1 (12 de julio)

: FC Juárez 1 vs Club América 1 (12 de julio) Temporada Regular : Club América 3 vs Tijuana 1 (16 de julio)

: Club América 3 vs Tijuana 1 (16 de julio) Temporada Regular : Necaxa 1 vs Club América 1 (27 de julio)

: Necaxa 1 vs Club América 1 (27 de julio) Temporada Regular : Club América 1 vs Querétaro 0 (9 de agosto)

: Club América 1 vs Querétaro 0 (9 de agosto) Temporada Regular : Tigres 1 vs Club América 3 (16 de agosto)

: Tigres 1 vs Club América 3 (16 de agosto) Temporada Regular : Atlas 2 vs Club América 4 (24 de agosto)

: Atlas 2 vs Club América 4 (24 de agosto) Temporada Regular : Club América 2 vs Pachuca 0 (31 de agosto)

: Club América 2 vs Pachuca 0 (31 de agosto) Temporada Regular : Club América 1 vs Chivas 2 (14 de septiembre)

: Club América 1 vs Chivas 2 (14 de septiembre) Temporada Regular : CF Monterrey 2 vs Club América 2 (21 de septiembre)

: CF Monterrey 2 vs Club América 2 (21 de septiembre) Temporada Regular : Atl. de San Luis 0 vs Club América 1 (25 de septiembre)

: Atl. de San Luis 0 vs Club América 1 (25 de septiembre) Temporada Regular : Club América 4 vs Pumas UNAM 1 (28 de septiembre)

: Club América 4 vs Pumas UNAM 1 (28 de septiembre) Temporada Regular : Club América 3 vs Santos Laguna 0 (5 de octubre)

: Club América 3 vs Santos Laguna 0 (5 de octubre) Temporada Regular : Cruz Azul 2 vs Club América 1 (19 de octubre)

: Cruz Azul 2 vs Club América 1 (19 de octubre) Temporada Regular : Club América 2 vs Puebla 1 (21 de octubre)

: Club América 2 vs Puebla 1 (21 de octubre) Temporada Regular : Mazatlán 2 vs Club América 2 (25 de octubre)

: Mazatlán 2 vs Club América 2 (25 de octubre) Temporada Regular : Club América 2 vs León 0 (2 de noviembre)

: Club América 2 vs León 0 (2 de noviembre) Temporada Regular : Toluca FC 2 vs Club América 0 (8 de noviembre)

: Toluca FC 2 vs Club América 0 (8 de noviembre) Cuartos de Final: CF Monterrey 2 vs Club América 0 (27 de noviembre)

Los resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

Temporada Regular : Pachuca 3 vs CF Monterrey 0 (13 de julio)

: Pachuca 3 vs CF Monterrey 0 (13 de julio) Temporada Regular : Atl. de San Luis 0 vs CF Monterrey 1 (19 de julio)

: Atl. de San Luis 0 vs CF Monterrey 1 (19 de julio) Temporada Regular : CF Monterrey 3 vs Atlas 1 (26 de julio)

: CF Monterrey 3 vs Atlas 1 (26 de julio) Temporada Regular : León 1 vs CF Monterrey 3 (11 de agosto)

: León 1 vs CF Monterrey 3 (11 de agosto) Temporada Regular : CF Monterrey 3 vs Mazatlán 2 (17 de agosto)

: CF Monterrey 3 vs Mazatlán 2 (17 de agosto) Temporada Regular : CF Monterrey 3 vs Necaxa 0 (23 de agosto)

: CF Monterrey 3 vs Necaxa 0 (23 de agosto) Temporada Regular : Puebla 2 vs CF Monterrey 4 (30 de agosto)

: Puebla 2 vs CF Monterrey 4 (30 de agosto) Temporada Regular : Querétaro 0 vs CF Monterrey 1 (14 de septiembre)

: Querétaro 0 vs CF Monterrey 1 (14 de septiembre) Temporada Regular : CF Monterrey 2 vs Club América 2 (21 de septiembre)

: CF Monterrey 2 vs Club América 2 (21 de septiembre) Temporada Regular : Toluca FC 6 vs CF Monterrey 2 (24 de septiembre)

: Toluca FC 6 vs CF Monterrey 2 (24 de septiembre) Temporada Regular : CF Monterrey 1 vs Santos Laguna 0 (27 de septiembre)

: CF Monterrey 1 vs Santos Laguna 0 (27 de septiembre) Temporada Regular : Tijuana 2 vs CF Monterrey 2 (6 de octubre)

: Tijuana 2 vs CF Monterrey 2 (6 de octubre) Temporada Regular : CF Monterrey 1 vs Pumas UNAM 1 (18 de octubre)

: CF Monterrey 1 vs Pumas UNAM 1 (18 de octubre) Temporada Regular : CF Monterrey 4 vs FC Juárez 2 (22 de octubre)

: CF Monterrey 4 vs FC Juárez 2 (22 de octubre) Temporada Regular : Cruz Azul 2 vs CF Monterrey 0 (26 de octubre)

: Cruz Azul 2 vs CF Monterrey 0 (26 de octubre) Temporada Regular : CF Monterrey 1 vs Tigres 1 (1 de noviembre)

: CF Monterrey 1 vs Tigres 1 (1 de noviembre) Temporada Regular : Chivas 4 vs CF Monterrey 2 (8 de noviembre)

: Chivas 4 vs CF Monterrey 2 (8 de noviembre) Cuartos de Final: CF Monterrey 2 vs Club América 0 (27 de noviembre)

Horario Club América y CF Monterrey, según país