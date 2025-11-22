Liga MX: FC Juárez se enfrenta ante la visita Pachuca por la llave 3

FC Juárez y Pachuca se enfrentan en el estadio Olímpico Benito Juárez, con el arbitraje de Óscar Mejía García. El duelo se jugará mañana desde las 20:00 horas.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y finalizó en un empate 2-2.

