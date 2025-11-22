Últimas Noticias
Liga MX: FC Juárez se enfrenta ante la visita Pachuca por la llave 3

FC Juárez y Pachuca se enfrentan en el estadio Olímpico Benito Juárez, con el arbitraje de Óscar Mejía García. El duelo se jugará mañana desde las 20:00 horas.

Por la clasificación a los Cuartos de Final de la Liga MX, Los Bravos y los Tuzos juegan en un duelo mano a mano. El encuentro será a partir de las 20:00 horas en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y finalizó en un empate 2-2.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Óscar Mejía García.

Horario FC Juárez y Pachuca, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

FC Juárez Pachuca Liga MX

