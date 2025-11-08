Liga MX: Por la fecha 17, Santos Laguna recibirá a Pachuca

Toda la previa del duelo entre Santos Laguna y Pachuca. El partido se jugará en el estadio Corona mañana a las 18:00 horas. Será arbitrado por Marco Ortiz Nava.

Desde las 18:00 horas, Santos Laguna y Pachuca se enfrentan mañana por la fecha 17 de la Liga MX en el estadio Corona.

Así llegan Santos Laguna y Pachuca

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos de la Liga MX

Santos Laguna buscará la victoria luego de caer 1 a 4 frente a Necaxa. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 10 goles y ha marcado 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Pachuca en partidos de la Liga MX

A Pachuca no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Chivas. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 6 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Pachuca.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 17 puntos (5 PG - 2 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 6 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Marco Ortiz Nava.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 35 16 10 5 1 13 2 Toluca FC 34 16 10 4 2 23 3 Club América 34 16 10 4 2 17 9 Pachuca 22 16 6 4 6 1 12 Santos Laguna 17 16 5 2 9 -7

Horario Santos Laguna y Pachuca, según país