Liga MX: Cruz Azul está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a Pumas UNAM

Todo lo que tienes que saber en la previa de Cruz Azul vs Pumas UNAM. El duelo, a disputarse en el estadio Cuauhtémoc mañana, comenzará a las 22:05 horas y será dirigido por Fernando Hernández Gómez.

Cruz Azul y Pumas UNAM se enfrentan mañana, a partir de las 22:05 horas, en el estadio Cuauhtémoc. El partido corresponde a la fecha 17 de la Liga MX.

Así llegan Cruz Azul y Pumas UNAM

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX

Cruz Azul sacó un triunfo frente a Puebla, con un marcador 3-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 3 goles en contra y registró 9 a favor.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX

Pumas UNAM llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-1 a Tijuana. Ha empatado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 6 en su arco.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Cruz Azul fue el ganador por 3 a 2.

El local está puntero con 35 puntos (10 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (4 PG - 6 PE - 6 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Fernando Hernández Gómez.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 35 16 10 5 1 13 2 Toluca FC 34 16 10 4 2 23 3 Club América 34 16 10 4 2 17 4 Tigres 33 16 9 6 1 17 10 Pumas UNAM 18 16 4 6 6 -2

Horario Cruz Azul y Pumas UNAM, según país