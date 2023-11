Manchester City vs. Young Boys: ¿a qué hora es el partido por la fecha 4 de la Champions League?

Manchester City vs Young Boys se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO en partido correspondiente a la fecha 4 de la Champions League.

El cotejo de Manchester City frente a Young Boys está programdo para el martes 7 noviembre en el Etihad Stadium, en horario peruano confirmado de las 3:00 p.m. Los 'citizens' buscarán alargar su buen momento y sumar cuatro triunfos consecutivos en la Liga de Campeones.

Manchester City se encuentra con 9 puntos como líder del Grupo G. Mientras que Leipzig (6), Young Boys (1) y Estrella Roja (1).

Manchester City vs. Young Boys: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 6:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Manchester City volverá a jugar en la Champions tras golear por 6-1 a Bournemouth en la Premier League. En este partido no marcó el delantero noruego Erling Haaland que fue sustituido por precuación por Pep Guardiola.

Sin embargo, todo se encuentra tranquilo en el vigente monarca de la Champions. Haaland se entrenó este lunes con normalidad y estará disponible para el partido de Liga de Campeones contra el Young Boys en el que los de Guardiola pueden sellar el pase a octavos de final.



El noruego fue sustituido al descanso contra el Bournemouth por un problema en el tobillo, pero Guardiola dijo este lunes que el jugador se encuentra mucho mejor y que, si los doctores le dan el visto bueno, jugará contra los suizos.



"Ayer me dijo que estaba mucho mejor que el día de partido. Hablaré con los médicos y si él dice que está listo y que no tiene dolor, consideraré si juega o no", dijo Guardiola en rueda de prensa.

