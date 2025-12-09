Mundial de Clubes: Cruz Azul y Flamengo se encuentran en la derbi de las américas

Todo lo que tienes que saber en la previa de Cruz Azul vs Flamengo. El duelo, a disputarse en el estadio Ahmed Bin Ali mañana, comenzará a las 12:00 horas.
La Máquina y Flamengo definirán mañana su pase a la Play-Off de la Copa Intercontinental. El partido está programado para las 12:00 horas en el estadio Ahmed Bin Ali.
Horario Cruz Azul y Flamengo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas
