Mundial de Clubes: Cruz Azul y Flamengo se encuentran en la derbi de las américas

Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Cruz Azul vs Flamengo. El duelo, a disputarse en el estadio Ahmed Bin Ali mañana, comenzará a las 12:00 horas.

La Máquina y Flamengo definirán mañana su pase a la Play-Off de la Copa Intercontinental. El partido está programado para las 12:00 horas en el estadio Ahmed Bin Ali.

Horario Cruz Azul y Flamengo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas
Cruz Azul Flamengo Mundial de Clubes

