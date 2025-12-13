Últimas Noticias
Premier League: Aston Villa busca derrotar a West Ham United para subirse al liderato

Aston Villa se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el domingo 14 de diciembre a las 09:00 horas. El partido será supervisado por Anthony Taylor.

A partir de las 09:00 horas el próximo domingo 14 de diciembre, Aston Villa visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Aston Villa

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United llega con resultado de empate, 1-1, ante Brighton and Hove. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 7 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa llega triunfante luego de ver caer a Arsenal con un marcador 2-1. El conjunto no para de sumar victorias en los últimos 4 encuentros. Mantiene su racha positiva, con 13 goles a favor y ha sufrido 5 en contra en esos partidos.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 26 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (9 PG - 3 PE - 3 PP).

Anthony Taylor es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3315103219
2Manchester City3115101419
3Aston Villa30159337
4Crystal Palace26157538
18West Ham United1315348-12

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 17: vs Manchester City: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Fulham: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Brighton and Hove: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Wolverhampton: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 17: vs Manchester United: 21 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Chelsea: 27 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Arsenal: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Nottingham Forest: 3 de enero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Crystal Palace: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
Horario West Ham United y Aston Villa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas
