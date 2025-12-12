Últimas Noticias
Premier League: Se enfrentan Liverpool y Brighton and Hove por la fecha 16

Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Liverpool vs Brighton and Hove, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 10:00 horas en el estadio Anfield. El árbitro designado será Craig Pawson.

Por la fecha 16 de la Premier League, Liverpool y Brighton and Hove se enfrentan mañana desde las 10:00 horas en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Brighton and Hove

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool viene de empatar ante Leeds United por 3-3. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 10 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Brighton and Hove acabó en empate por 1-1 ante West Ham United. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 8 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brighton and Hove se quedó con la victoria por 3 a 2.

El anfitrión está en el décimo puesto con 23 puntos (7 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Craig Pawson.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3315103219
2Manchester City3115101419
3Aston Villa30159337
8Brighton and Hove23156544
10Liverpool23157260

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 17: vs Tottenham: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Wolverhampton: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Leeds United: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Fulham: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Arsenal: 8 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 17: vs Sunderland: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Arsenal: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs West Ham United: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Burnley: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Manchester City: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
Horario Liverpool y Brighton and Hove, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas
