Premier League: Burnley buscará vencer su racha negativa ante Fulham

Te contamos la previa del duelo Burnley vs Fulham, que se enfrentarán en el estadio Turf Moor mañana a las 12:30 horas. Michael Oliver será el árbitro del partido.

Así llegan Burnley y Fulham

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Newcastle United. Será su oportunidad para recuperarse de la racha negativa que arrastra de los últimos 4 encuentros disputados en el campeonato, en los que le convirtieron 11 goles y ha marcado 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de caer en su estadio ante Crystal Palace por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 derrotas, en los que pudo anotar 8 goles en el arco rival y le han encajado 10 tantos.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 3 oportunidades y terminaron igualados 2 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y firmaron un empate en 2.

El local está en el décimo noveno puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 17 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (5 PG - 2 PE - 8 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Michael Oliver.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 33 15 10 3 2 19 2 Manchester City 31 15 10 1 4 19 3 Aston Villa 30 15 9 3 3 7 15 Fulham 17 15 5 2 8 -4 19 Burnley 10 15 3 1 11 -14

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 17: vs Bournemouth: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Everton: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Newcastle United: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Brighton and Hove: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Manchester United: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 17: vs Nottingham Forest: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs West Ham United: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Crystal Palace: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Liverpool: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Chelsea: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

