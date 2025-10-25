Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Premier League: Manchester City va en busca de un triunfo ante Aston Villa para trepar a la punta

Manchester City va en busca de un triunfo ante Aston Villa para trepar a la punta
Manchester City va en busca de un triunfo ante Aston Villa para trepar a la punta
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Aston Villa vs Manchester City, que se enfrentarán en el estadio Villa Park el próximo domingo 26 de octubre a las 09:00 horas. Michael Oliver será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 9 de la Premier League se jugará el próximo domingo 26 de octubre a las 09:00 horas.

Así llegan Aston Villa y Manchester City

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa derrotó por 2 a 1 a Tottenham en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 4 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Everton. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 2.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester City resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo primer puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (5 PG - 1 PE - 2 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Michael Oliver.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal19861112
2Manchester City16851211
3Liverpool1585033
4Bournemouth1584313
11Aston Villa1283320

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 10: vs Liverpool: 1 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Bournemouth: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Leeds United: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Wolverhampton: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Brighton and Hove: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 10: vs Bournemouth: 2 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Liverpool: 9 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Newcastle United: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Leeds United: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Fulham: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
Horario Aston Villa y Manchester City, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
Aston Villa Manchester City Premier League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA