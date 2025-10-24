Últimas Noticias
Premier League: Sunderland visita a Chelsea por la fecha 9

Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Chelsea ante Sunderland, a disputarse en el estadio Stamford Bridge el sábado 25 de octubre desde las 09:00 horas. El árbitro será Andrew Madley.

Chelsea recibirá a Sunderland, en el marco de la fecha 9 de la Premier League, el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 09:00 horas, en el estadio Stamford Bridge.

Así llegan Chelsea y Sunderland

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea viene de vencer a Nottingham Forest con un marcador de 3-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 9.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland viene de derrotar a Wolverhampton con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 4 goles y le han convertido 3 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y el marcador favoreció a Chelsea con un marcador de 5-1.

El local se ubica en el quinto puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (4 PG - 2 PE - 2 PP).

Andrew Madley será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal19861112
2Manchester City16851211
3Liverpool1585033
5Chelsea1484227
7Sunderland1484223

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 10: vs Tottenham: 1 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Wolverhampton: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Burnley: 22 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Arsenal: 30 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Leeds United: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 10: vs Everton: 3 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Arsenal: 8 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Fulham: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Bournemouth: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Liverpool: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
Horario Chelsea y Sunderland, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Tags
Chelsea Sunderland Premier League

