Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Premier League: Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima
Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima
Nota IA

por Nota IA

·

Arsenal y Crystal Palace se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Thomas Bramall. El duelo se jugará el domingo 26 de octubre desde las 09:00 horas.

El juego entre Arsenal y Crystal Palace se disputará el próximo domingo 26 de octubre por la fecha 9 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Crystal Palace

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal ganó por 1-0 el juego pasado ante Fulham. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y empató 1. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Crystal Palace finalizó en empate por 3-3 ante Bournemouth. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 8 goles y le han marcado 7.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y finalizó en un empate 2-2.

El local está puntero y alcanzó 19 puntos (6 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 13 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Thomas Bramall.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal19861112
2Manchester City16851211
3Liverpool1585033
4Bournemouth1584313
8Crystal Palace1383414

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 10: vs Burnley: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Sunderland: 8 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Tottenham: 23 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Chelsea: 30 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Brentford: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 10: vs Brentford: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Brighton and Hove: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Wolverhampton: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Manchester United: 30 de noviembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Burnley: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
Horario Arsenal y Crystal Palace, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
Arsenal Crystal Palace Premier League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA