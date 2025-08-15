Premier League: Newcastle United debuta en el campeonato ante Aston Villa

Aston Villa y Newcastle United se enfrentan en el estadio Villa Park, con el arbitraje de Craig Pawson. El duelo se jugará el sábado 16 de agosto desde las 06:30 horas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aston Villa y Newcastle comenzarán, el próximo sábado 16 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Premier League. El duelo se jugará desde las 06:30 horas, en el estadio Villa Park.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa lo ganó por 4 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Craig Pawson.

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Brentford: 23 de agosto - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Crystal Palace: 29 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Everton: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Sunderland: 21 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Fulham: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Liverpool: 25 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Leeds United: 30 de agosto - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Wolverhampton: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Bournemouth: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Arsenal: 28 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)

Horario Aston Villa y Newcastle United, según país