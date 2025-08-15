Premier League: Newcastle United debuta en el campeonato ante Aston Villa

Últimas Noticias
Newcastle United debuta en el campeonato ante Aston Villa
Aston Villa y Newcastle United se enfrentan en el estadio Villa Park, con el arbitraje de Craig Pawson. El duelo se jugará el sábado 16 de agosto desde las 06:30 horas.

Aston Villa y Newcastle comenzarán, el próximo sábado 16 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Premier League. El duelo se jugará desde las 06:30 horas, en el estadio Villa Park.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa lo ganó por 4 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Craig Pawson.


Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Brentford: 23 de agosto - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Crystal Palace: 29 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Everton: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Sunderland: 21 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Fulham: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Liverpool: 25 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Leeds United: 30 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Wolverhampton: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Bournemouth: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Arsenal: 28 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
Horario Aston Villa y Newcastle United, según país
  • Argentina: 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas

Aston Villa Newcastle United Premier League

