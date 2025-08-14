Últimas Noticias
Premier League: Liverpool juega de local ante Bournemouth en el debut del torneo

Liverpool y Bournemouth se miden en el estadio Anfield mañana a las 14:00 horas y Anthony Taylor es el elegido para dirigir el partido.

Vuelve a rodar la pelota en el torneo de la Premier League y Liverpool y Bournemouth jugarán mañana en el marco de la primera fecha. El choque tendrá lugar en el estadio Anfield y comenzará a las 14:00 horas.

En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Liverpool sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

¿En qué jornada juega el clásico Liverpool?

Durante la jornada 5, Liverpool se enfrentará a Everton en el tan esperado Derbi de Merseyside. El duelo se llevará a cabo en el estadio Anfield, el 20 de septiembre desde las 08:30 (hora Argentina).

El encuentro será supervisado por Anthony Taylor, el juez encargado.


Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Newcastle United: 25 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Arsenal: 31 de agosto - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Burnley: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Everton: 20 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Wolverhampton: 23 de agosto - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Tottenham: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Brighton and Hove: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Newcastle United: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Leeds United: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Liverpool y Bournemouth, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

