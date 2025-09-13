Serie A: Lecce visita a Atalanta por la fecha 3

Últimas Noticias
Lecce visita a Atalanta por la fecha 3
La previa del choque de Atalanta ante Lecce, a disputarse en el Gewiss Stadium el domingo 14 de septiembre desde las 08:00 horas. El árbitro será Gianluca Manganiello.

Atalanta recibirá a Lecce, en el marco de la fecha 3 de la Serie A, el próximo domingo 14 de septiembre a partir de las 08:00 horas, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Lecce

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sacó un empate por 1 en su visita a Parma.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce viene de perder contra Milan por 0 a 2.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 2 puntos (2 PE), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (1 PE - 1 PP).

Gianluca Manganiello será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Juventus622003
2Napoli622003
3Cremonese622002
11Atalanta220200
17Lecce12011-2

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 4: vs Torino: 21 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Juventus: 27 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Como 1907: 4 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Lazio: 19 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Cremonese: 25 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 4: vs Cagliari: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Bologna: 28 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Parma: 4 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Sassuolo: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Udinese: 25 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
Horario Atalanta y Lecce, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

