Serie A: Como 1907 recibe a Genoa por el último partido de la Fecha 3

Palpitamos la previa del choque entre Como 1907 y Genoa. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Marco Piccinini.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Como 1907 ejercerá mañana la localía ante Genoa, desde las 13:45 horas y en el marco de la fecha 3 de la Serie A.

Así llegan Como 1907 y Genoa

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Bologna por un resultado de 0 a 1.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa viene de caer derrotado 0 a 1 ante Juventus.

De los últimos 2 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Como 1907 quien ganó 1 a 0.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

Marco Piccinini es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 9 3 3 0 0 5 2 Juventus 9 3 3 0 0 4 3 Cremonese 6 2 2 0 0 2 9 Como 1907 3 2 1 0 1 1 15 Genoa 1 2 0 1 1 -1

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 4: vs Fiorentina: 21 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Cremonese: 27 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atalanta: 4 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Juventus: 19 de octubre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Parma: 25 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 4: vs Bologna: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Lazio: 29 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Napoli: 5 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Parma: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Torino: 26 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Horario Como 1907 y Genoa, según país