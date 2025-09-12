Últimas Noticias
Serie A: Cagliari recibe a Parma en el primer duelo de la Fecha 3

Cagliari recibe a Parma en el primer duelo de la Fecha 3
Cagliari recibe a Parma en el primer duelo de la Fecha 3
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Cagliari vs Parma, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 13 de septiembre desde las 08:00 horas en el estadio Sardegna Arena. El árbitro designado será Francesco Fourneau.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 08:00 horas, Parma visita a Cagliari en el estadio Sardegna Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Serie A.

Así llegan Cagliari y Parma

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari fue derrotado en el Diego Armando Maradona frente a Napoli por 0 a 1 en el marcador.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Parma acabó en empate por 1-1 ante Atalanta..

En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Cagliari se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Francesco Fourneau.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Juventus622003
2Napoli622003
3Cremonese622002
13Cagliari12011-1
16Parma12011-2

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 4: vs Lecce: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Inter: 27 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Udinese: 5 de octubre - 07:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Bologna: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Hellas Verona: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 4: vs Cremonese: 21 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Torino: 29 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Lecce: 4 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Genoa: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Como 1907: 25 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
Horario Cagliari y Parma, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Cagliari Parma Serie A

