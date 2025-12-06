Serie A: Napoli necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Toda la previa del duelo entre Napoli y Juventus. El partido se jugará en el estadio Diego Armando Maradona mañana a las 14:45 horas. Será arbitrado por Federico La Penna.

Desde las 14:45 horas, Napoli y Juventus se enfrentan mañana por la fecha 14 de la Serie A en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Juventus

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli venció 1-0 a Roma en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus venció en casa a Cagliari por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y ha empatado 2. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 4 en su arco.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Napoli.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 28 puntos (9 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Federico La Penna.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 28 13 8 4 1 10 2 Napoli 28 13 9 1 3 9 3 Inter 27 13 9 0 4 15 4 Roma 27 13 9 0 4 8 7 Juventus 23 13 6 5 2 5

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 15: vs Udinese: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Cremonese: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Lazio: 4 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Hellas Verona: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Inter: 11 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 15: vs Bologna: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Roma: 20 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Pisa: 27 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Lecce: 3 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Sassuolo: 6 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Horario Napoli y Juventus, según país