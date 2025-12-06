Serie A: Lazio y Bologna se encuentran en la fecha 14

Todo lo que tienes que saber en la previa de Lazio vs Bologna. El duelo, a disputarse en el estadio Stadio Olimpico mañana, comenzará a las 12:00 horas y será dirigido por Michael Fabbri.

Lazio y Bologna se enfrentan mañana, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Stadio Olimpico. El partido corresponde a la fecha 14 de la Serie A.

Así llegan Lazio y Bologna

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio cayó 0 a 1 ante Milan en el San Siro. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 3 en su portería .

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna llega a este encuentro con una derrota ante Cremonese por 1 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 9 goles y recibieron 4.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 16 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Bologna fue el ganador por 5 a 0.

El local está en el octavo puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (7 PG - 3 PE - 3 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Fabbri.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 28 13 8 4 1 10 2 Napoli 28 13 9 1 3 9 3 Inter 27 13 9 0 4 15 6 Bologna 24 13 7 3 3 11 8 Lazio 18 13 5 3 5 5

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 15: vs Parma: 13 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Cremonese: 20 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Udinese: 27 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Napoli: 4 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Fiorentina: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 15: vs Juventus: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Sassuolo: 28 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Inter: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Atalanta: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Como 1907: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Lazio y Bologna, según país