Serie A: Milan necesita el triunfo ante Torino para llegar a la cima

Torino y Milan se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino, con el arbitraje de Daniele Chiffi. El duelo se jugará mañana desde las 14:45 horas.

Torino se enfrenta mañana ante Milan para disputar el partido por la fecha 14, en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino, desde las 14:45 horas.

Así llegan Torino y Milan

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino busca levantarse de su derrota ante Lecce en el Comunale Via del Mare. En los duelos recientes, ha perdido 1 y empatado 3, con 4 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Milan derrotó 1-0 a Lazio. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 3 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Torino lo ganó por 2 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 14 puntos (3 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 28 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (8 PG - 4 PE - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Daniele Chiffi.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 30 14 10 0 4 19 2 Milan 28 13 8 4 1 10 3 Napoli 28 13 9 1 3 9 4 Roma 27 13 9 0 4 8 13 Torino 14 13 3 5 5 -11

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 15: vs Cremonese: 13 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Sassuolo: 21 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Cagliari: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Hellas Verona: 4 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Udinese: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 15: vs Sassuolo: 14 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Hellas Verona: 28 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Cagliari: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Genoa: 8 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Fiorentina: 11 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Torino y Milan, según país