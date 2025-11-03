Cecilio Waterman tras ser campeón en Chile: "El año pasado fui para Perú y no la pasé nada bien"

El delantero panameño Cecilio Waterman llegó a Alianza Lima para la temporada 2024, aunque no logró el título de la Liga1 Te Apuesto. Es así que decidió salir y fichar por el Coquimbo Unido de la liga chilena de primera división.

Con el pasar de los meses en esta temporada, Cecilio Waterman empezó a destacar con gol en Coquimbo Unido y ahora puede decir que es campeón de la Liga Chilena. Su equipo derrotó el último domingo 2-0 a Unión La Calera, con un tanto suyo, y después del cotejo tuvo palabras sobre lo que significa este logro en su carrera.

"La verdad que es una cosa de locos (...) Me toca ser campeón y la verdad que estoy muy agradecido con toda la gente de Chile que me trataron de gran manera", sostuvo Waterman a TNT Sports en un primer momento.

43’ 🔱 ¡EL REY DE LOS MARES Y EL PRIMERO DEL PIRATA! 💛1️⃣8️⃣🖤🇵🇦🏴‍☠️ pic.twitter.com/Ntp9O9mFC6 — Coquimbo Unido (@coquimbounido) November 2, 2025

Coquimbo celebra de la mano de Cecilio Waterman

Más adelante, el internacional con la Selección de Panamá indicó que su pasado en la Liga1, con la camiseta blanquiazul, no fue el mejor.

"El año pasado fui para Perú y no la pasé nada bien. Me lesioné... la pasé mal y mira cómo es la vida (...) Ahora soy campeón", remarcó el atacante.

En lo que tiene que ver con el partido que le dio el título a Coquimbo Unido, Cecilio Waterman abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo. Después, Benjamín Chandía estiró la diferencia a los 75' de juego.

Hay que tener en cuenta que, a lo largo de esta campaña en Chile que está a poco de terminar, el delantero ha marcado 9 goles.

El pasado de Cecilio Waterman en Alianza Lima

Fue una temporada la que Cecilio Waterman jugó en Alianza Lima y anotó cinco goles a lo largo de 19 partidos, sumando su participación no solo en la Liga1, sino también en la Copa Libertadores.

Es la primera vez que sale campeón a nivel profesional y tiene pasado con otras camisetas como Fénix, Plaza Colonia, Universidad de Concepción, Everton, Cobresal y el Sporting San Miguelito.