Un Clásico más: Alianza Lima pasó a la final del Clausura en la Liga Femenina y jugará ante Universitario

Alianza Lima es el vigente monarca de la Liga Femenina y va camino a un nuevo título. Y es que las íntimas clasificaron a la gran final tras derrotar el pasado domingo 3-0 a Carlos A. Mannucci en condición de local.

En la ida, Alianza Lima se había impuesto 2-0, con lo que partía a la vuelta de semifinales con ventaja. Es así que las dirigidas por José Letelier salieron con todo al Estadio Alejandro Villanueva en Matute y fueron contundentes de inicio a fin.

Todo fue a favor de Alianza cuando Nayeli Cabezas tuvo la mala fortuna de cometer un autogol a los 17 minutos del primer tiempo.

Alianza en una nueva final

Más adelante, en el 48', Silvani Oliveira apareció para anotar el segundo para las locales, mientras que Alisson Azabache sentenció las cosas en las blanquiazules (66').

Hay que tener en cuenta que Annaysa Afonso sufrió una lesión a los 12 minutos y, de momento, no hay parte médico para conocer al alcance de su dolencia, además del tiempo de baja.

Ahora, con este resultado, Alianza Lima está en la gran final del Clausura y jugará nada más y nada menos que contra Universitario de Deportes, el cual dejó en el camino a Sporting Cristal -en la otra llave de 'semis'- con un contundente 6-0 en la sede de Campomar U.

En tanto, será la segunda ocasión que estos dos conjuntos definirán un campeonato corto en los últimos meses. En el Apertura chocaron y las íntimas alcanzaron dicho certamen.

¿Cómo se juega la Liga Femenina en su temporada 2025?

En esta temporada, Liga Femenina en su año 2025 es con el formato de Apertura y Clausura. Se juega un todos contra todos a lo largo de 11 fechas por etapa, con un total de 66 partidos. Además, los dos conjuntos que queden en los últimos lugares de la tabla acumulada perderán la categoría.