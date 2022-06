Ángel Di María se animó a realizar divertida publicidad de fideos y se volvió viral | Fuente: ESPN

El mercado en Europa oficialmente se abre el viernes 1 de julio, por lo que diversos futbolistas no se han apresurado a resolver sus futuros a pesar de la cercanía del inicio de las pretemporadas. Es el caso de Ángel Di María, que no renovará con el PSG y es agente libre; no obstante, aún no se decide respecto a las ofertas que tiene sobre la mesa: Juventus o Barcelona.

Ángel Di María sigue disfrutando de sus vacaciones y en medio de estas se animó a realizar una entrevista con el programa ‘Playroom’ de ‘ESPN’. Ahí el ‘Fideo’ habló de diversos temas, entre ellos tocando la opción de dónde jugará y el próximo Mundial Qatar 2022 que enfrentará con la Selección de Argentina.

Pero el atacante de 34 años sorprendió al animarse a interpretar una publicidad. ¿De qué trataba? Nada menos que de fideos. ¿Y el tipo? Cabello de ángel.

En la pauta que se le estableció, Ángel Di María debía realizar un breve anuncio y sonriendo a la cámara, haciendo con el popular apelativo de ‘Fideo’.

“¡Comé con Di María!”, dijo el exfutbolista del PSG, provocando las risas de los presentes, entre los que se encontraba su esposa Jorgelina Cardoso. El ‘Fideo’ cometió un error de guion y tuvo que repetir la mención.

Ángel Di María y los fideos Di María

Ángel Di María se tomó un instante y nuevamente fue al ruedo, dejando el nerviosismo de lado. “¡Comé con alegría, con fideos Di María!”, dijo un sonriente ‘Fideo’, mientras plantó la mirada a la cámara en el momento que el locutor agregaba: “Fideos Di María, el fideo del campeón”.

El divertido video se hizo viral en redes sociales con un Ángel Di María que tiene como principales opciones para seguir su carrera a Juventus o Barcelona, aunque el ‘Fideo’ cada vez se aproxima más a la ‘Vecchia Signora’.





