Carlos Zambrano y Luis Advíncula lamentan la muerte de Miguel Ángel Russo

Una marea de aficionados de distintos clubes de Argentina acudió al estadio de Boca Juniors para despedir a su fallecido entrenador Miguel Ángel Russo, considerado un referente del fútbol local y que dirigió a casi una decena de equipos de su país.

Russo tuvo la oportunidad de dirigir en sus últimos años como entrenador a los futbolistas peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula en el Boca Juniors. Y, como era de esperarse, ambos lamentaron su muerte.

A través de Instagram, Zambrano compartió la despedida de Boca con un escueto mensaje: “QEPD”. El ‘León’ recordó de esta manera al DT que murió a los 69 años.

Por su parte, el ‘Rayo’ Advíncula fue dirigido hasta hace pocas semanas por Russo. “Que en paz descanses, Miguel, gracias por todo”, apuntó.

Russo, entrenador argentino con más de 30 años de trayectoria, falleció este miércoles después de haber sido diagnosticado con un cáncer en 2017 cuando dirigía al Millonarios colombiano.