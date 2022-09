Robert Lewandowski y Claudio Pizarro fueron compañeros en Bayern Munich. | Fuente: EFE

El delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, confesó en una entrevista para un medio polaco que el peruano Carlos Zambrano fue uno de los jugadores más duros a los que se ha enfrentado. Incluso, dijo que en un momento casi le "rompe la pierna" en sus enfrentamiento en la Bundesliga.

Al respecto, Claudio Pizarro se refirió a las declaraciones de Lewandowski, quien fue su compañero en una etapa en Bayern Munich.

"No sé muy bien qué ha pasado, algo he visto también por las redes. Pero son cosas que pasan en el fútbol, no sé exactamente cuáles han sido las palabras, pero algo leí que Lewandowski no está contento con Zambrano, que algo le había hecho cuando jugaban", señaló Pizarro en una conferencia virtual organizado por la liga alemana a un día de su partido de despedida en el estadio de Werder Bremen.

Sobre la respuesta de Zambrano a Lewandowski, sostuvo: "Y la respuesta de Carlos no la he visto... Son cosas que pasan en el fútbol. Espero que no haya pasado nada raro y que haya avanzado más", agregó.

Recordemos que Zambrano ha jugado en el fútbol alemán en los equipos Schalke 04, St. Pauli y Eintracht Frankfurt.

Zambrano sobre Lewandowski

“Querido Lewandoski, gracias por recordarme con tanto amor... Ya que sabes que esto es fútbol mi amigo siempre jugamos con muy fuerte para dejar nuestras vidas en cada cruz... nunca con malicia. Te respeto por el destacado profesional y gran compañero que eres y ha sido un honor completar contra ti. Le deseo siempre éxito. Cálidas recompensas. Carlos Zambrano", fue el mensaje del jugador de Boca Juniors al actual goleador de Barza.





Claudio Pizarro envió mensaje a Juan Reynoso

El exfutbolista peruano Claudio Pizarro hizo un alto en la previa de su partido despedida del fútbol profesional para hablar de Juan Reynoso, que debutará como entrenador de la Selección Peruana. Recordó que fue su capitán en el combinado peruano.

"Lo conozco muy bien, he jugado con él, ha sido mi capitán. Sé que le ha ido muy bien en los clubes en donde ha estado. Ha ido creciendo como entrenador y creo que llega en un momento en una etapa de su carrera ya con experiencia", señaló Pizarro en una conferencia virtual.

En otro momento, el 'Bombardero de los Andes' señaló que Reynoso llega a Perú con una amplia experiencia como técnico en el extranjero.

"Obviamente desearle todo lo mejor a cargo de la selección y creo que es una persona que conoce muy bien el fútbol peruano, que tiene experiencia en el extranjero y que con eso lo va a ayudar mucho hacer que las cosas le vayan muy bien. El deseo es muy grande que le vaya muy bien. Mañana empieza", agregó.