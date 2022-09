Claudio Pizarro jugó con Juan Reynoso en la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana - Werder Bremen

El exfutbolista peruano Claudio Pizarro hizo un alto en la previa de su partido despedida del fútbol profesional para hablar de Juan Reynoso, que debutará como entrenador de la Selección Peruana. Recordó que fue su capitán en el combinado peruano.

"Lo conozco muy bien, he jugado con él, ha sido mi capitán. Sé que le ha ido muy bien en los clubes en donde ha estado. Ha ido creciendo como entrenador y creo que llega en un momento en una etapa de su carrera ya con experiencia", señaló Pizarro en una conferencia virtual organizado por la liga alemana.

En otro momento, el 'Bombardero de los Andes' señaló que Reynoso llega a Perú con una amplia experiencia como técnico en el extranjero.

"Obviamente desearle todo lo mejor a cargo de la selección y creo que es una persona que conoce muy bien el fútbol peruano, que tiene experiencia en el extranjero y que con eso lo va a ayudar mucho hacer que las cosas le vayan muy bien. El deseo es muy grande que le vaya muy bien. Mañana empieza", agregó.

Fecha y hora del amistoso Perú vs. México



La Selección Peruana tendrá su debut al mando de Juan Reynoso en la fecha FIFA. El combinado nacional enfrentará, en primer lugar, a México, el sábado 24 de setiembre, a partir de las 8:00 pm. (hora peruana). El encuentro se llevará a cabo en el Rose Bowl Stadium de California.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Claudio Pizarro habló sobre Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. | Fuente: AFP

Pizarro espera a Guerrero y Farfán en su despedida en Perú

Claudio Pizarro dio una conferencia de prensa virtual a un día de su partido de despedida en Alemania. El excapitán de la Selección Peruana no ocultó su emoción por este día especial en el cual se reencontrará con viejos amigos en el fútbol.

El 'Bombardero de los Andes' descartó la presencia de futbolistas peruanos debido que tiene la intención de realizar un partido de despedida en Perú. Su primera opción es que se lleve a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.

"No hay ningún jugador peruano porque obviamente juega la Selección, solo mi hermano que ha venido a estar acá conmigo. Obviamente porque habría sido invitar a jugadores que han jugador anteriormente y mucho de los que están ahora, no. Y no quería tener esa desazón con algunos", señaló la leyenda de Werder Bremen ante la pregunta de RPP.

Y a la vez confirmó que invitará para esta despedida en Perú a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán quienes fueron sus compañeros en la Selección Peruana.



"De todas maneras estarán. Se les invitará y espero que vengan los tres", indicó Pizarro que también se refirió a la presencia de Juan Vargas.

"La despedida la que estoy pensando es obviamente en Perú. Eso sin duda. todavía no sé en qué estadio, pero me gustaría que sea en Matute, dejo ahí picando", finalizó.