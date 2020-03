El español Pepe Reina se unió al Aston Villa en enero de 2020 | Fuente: Facebook Aston Villa

El coronavirus se ha expandido en todas partes del mundo y ha afectado miles de personas, donde ni los futbolistas pudieron escapar de verse infectados. Como el español Pepe Reina, que juega en el Aston Villa de la Premier League, quien es uno de los casos que arrojó positivo a la prueba del COVID-19.

El guardameta, campeón del mundo con la Selección de España en Sudáfrica 2010, contó que se siente recuperado de la infección del coronavirus, sin embargo, afirmó llegar a sentir temor.

“Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que nunca pasaba, me sentía cansado. Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar”, reveló en una entrevista en Corriere dello Sport.

“Los primeros siete u ocho días los pasé encerrado en una habitación", agregó el arquero de 37 años, quien continúa el aislamiento en su casa de Birmingham acompañado por su familia.

Pepe Reina retornó a la Premier League uniéndose a las filas del Aston Villa en enero pasado, tras cursar una temporada y media con el AC Milan. A lo largo de su trayectoria, jugó en Barcelona, Villarreal, Liverpool, Bayern Múnich y Nápoli.