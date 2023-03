Pese a todas las dificultades que tuvo que pasar para llegar al fútbol, Fabiola aseguró que no cambiaría nada de lo vivido ya que eso le sirvió para crecer en lo deportivo y en lo personal. Agradeció además el apoyo que recibió de su hermano Jhoel Herrera. "Mi hermano significó mucho en mis inicios, gracias a él pude jugar en un equipo grande como es la Selección Peruana, pude entrar en mi primer club. Hasta el día de hoy está llamándome, motivándome y explicándome algunas cosas porque él tiene años de futbolista profesional. Siempre está ahí alentándome a que no decaiga y no baje los brazos", mencionó.