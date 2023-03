Día de la Mujer | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Kevin Rodríguez

Magali, Luzbenia y Paola son tres peruanas que nos demuestran que ser mujer en el país no debe ser impedimento para ejercer diversos roles, en algunos casos, tradicionalmente asignados a los hombres. RPP Noticias recogió sus historias en el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo vive una mujer en el Perú?

Magali Arce Sánchez, de 43 años, es una experta nadadora en el río Marañón, y gracias a su destreza se dedica a rescatar bañistas o recuperar cadáveres desde cuando era una adolescente. Desde el centro poblado El Valor, distrito el Milagro, provincia de Utcubamba, en la región Amazonas, nos cuenta su valentía y solidaridad en el Día de la Mujer.

"A veces me piden ayuda, así vienen y me dicen para apoyarlos en buscar a las personas que se ahogan, yo siempre voy. Eso me gusta siempre rescatar a las personas, no porque quizá me paguen, no, esto me atrae. Hará tres meses que me saqué a unas chicas a las 10 de la noche que se estaban ahogando en medio río, también las saqué, les dije que nunca más regresaran por acá porque para mí también es un riesgo irme a salvarlas... Y viéndolas ahogar no las voy a dejar, tampoco”, contó.



“Me gusta siempre rescatar a las personas, no porque quizá me paguen, no, esto me atrae", dice Magali Arce Sánchez, de 43 años, experta nadadora en el río Marañón, Amazonas. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jacob Rivera

Día de la Mujer: Por la educación en Tacna

Otra historia en Perú es la de Luzbenia Mamani, maestra de robótica del colegio Mercedes Indacochea, en la región Tacna, quien triunfa con el uso de la tecnología y la inteligencia artificial, medios modernos que le permiten transmitir conocimientos a sus alumnos. Con más de 30 años de servicio en el magisterio, la docente comenta sobre los retos que deben enfrentar las mujeres en la educación en el Día de la Mujer.

“Estos retos, estos desafíos, que la sociedad nos enfrenta a nosotras las mujeres nos hace asumirlas con mucha responsabilidad. Creo que las mujeres tenemos algo innato que es la creatividad; entonces esto nos hace que nosotros podamos desarrollarnos en cualquier campo y mucho más ahora que estamos representando en el campo educativo”, señaló.



"Las mujeres tenemos algo innato que es la creatividad", afirma Luzbenia Mamani, maestra de robótica del colegio Mercedes Indacochea, en la región Tacna. | Fuente: Día de la Mujer | Fotógrafo: Javier Rumiche

Día de la Mujer: Valentía en Loreto

Desde la región Loreto, la fiscal Paola Hitcher, de la Fiscalía Especializada Contra el Delito de Trata de Personas de Iquitos, revela que durante su labor ha recibido amenazas de organizaciones criminales para amedrentar su trabajo e impedir el rescate de las víctimas de explotadores sexuales y laborales, pero estas no la han amilanado. Una buena historia por el Día de la Mujer.

"Tratan de amedrentarnos ya sea psicológicamente; sin embargo, nosotros trabajamos bajo una convicción, ya tenemos una coraza de valentía para enfrentar a este tipo de investigaciones y mucho más si tenemos la armadura de Dios que va con nosotros a todos lados", señaló.

En esta fecha especial en la que se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y el respeto de los derechos, en igualdad con el hombre, la fiscal Hitcher deja este mensaje a las más de 16 millones de mujeres que viven en el Perú.

“Siempre ser empáticas entre nosotras mismas para lograr y llevar nuestros objetivos, que siempre mantengamos esa fortaleza y convicción de que lo podemos todo”.

"Ya tenemos una coraza de valentía para enfrentar a este tipo de investigaciones", comenta la fiscal Paola Hitcher, de la Fiscalía Especializada Contra el Delito de Trata de Personas de Iquitos, Loreto. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Kevin Rodríguez

Las mujeres en Perú tendrían que trabajar un día más para equiparar su salario al de los hombres. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ¿Cuánto hemos avanzado en la empleabilidad femenina, cuánto gana una mujer en Perú y cómo vamos en el proceso de cerrar las brechas salariales?