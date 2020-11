Diego Armando Maradona tiene un palco de honor en La Bombonera de Boca Juniors. | Fuente: CABJ

Diego Armando Maradona vivirá por siempre en la memoria de ese hincha del fútbol de toda la vida. El ex jugador de Boca Juniors, Barcelona y Napoli lamentablemente falleció este miercóles debido a un paro cardiorrespiratorio en la ciudad de Tigre. Los homenajes, ante ello, no se hicieron esperar.

Ex jugadores, periodistas y personas vinculadas al deporte rey dieron homenaje, a su modo, a Diego Maradona. Boca Juniors no se quedó atrás y usó La Bombonera para expresar su sentir por el fallecimiento del ex campeón de la Copa del Mundo México 1986 con la Selección de Argentina.

Y es que Maradona tiene un palco en La Bombonera y el mismo fue el único que se encendió esta noche, en señal de duelo. Este hecho de parte del club xeneize fue compartido a través de Twitter y en cuestión de minutos se volvió viral.

El templo de La Bombonera homenajea a Maradona

Diego Armando Maradona falleció este miércoles a la edad de 60 años. | Fuente: CABJ

De otro lado, un aplauso en todo el país, que incluyó bocinazos y gritos de agradecimiento marcó una emotiva despedida del pueblo argentino al exastro del fútbol mundial. La iniciativa, que partió de redes sociales, marcó una emotiva despedida para el ídolo futbolístico de los argentinos en la antesala de las ceremonias fúnebres que comenzarán esta noche con los familiares y amigos, y continuará este jueves con el velatorio en la Casa Rosada, donde desde este miércoles había más de 500 personas esperando para dar el último adiós a 'Marado'.

Los aplausos y gritos tanto en Buenos Aires como en cada ciudad del país fueron acompañados con cánticos y el encendido de todas las luces de todos los estadios a las 10:00 p.m. hora local, en honor al 10 que acompañó a Diego Maradona durante toda su carrera.

Con información de EFE