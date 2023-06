La emoción del repartidor de churros que entró a la casa de Lionel Messi: "Todavía estoy temblando"

Lionel Messi se encuentra disfrutando de días de relajo en su ciudad natal Argentina, a la espera que se concrete su fichaje al Inter Miami de MLS. El cinco veces ganador del Balón de Oro se encuentra con su familia y amigos en una residencia que se encuentra ubicada en la zona privada Kentucky (Santa Fe), en donde hay decenas de personas que se encuentran cerca para poder tomarse una foto con su ídolo.

Sin embargo, el que sí tuvo suerte fue Juan Pablo Román, quien trabajaba como repartidor de churros de una tienda local. Él no pensó el pedido compuesto por 24 unidades de dulce de leche, 12 de crema pastelera y 6 de Nutella, eran para Messi y los suyos.

Incluso Román confesó que en un primer momento se molestó porque no le gusta llevar pedidos a Kentucky, debido que se encuentra muy alejado.

“Todavía no me creo lo que pasó. Al principio no quería ir a Kentucky ni a otros barrios privados porque te hacen perder mucho tiempo en la entrada cuando te revisan y dije ya fue, y me iba quejando en la moto. Cuando llegué a la entrada había mucha gente, yo estaba con el pedido y pensé ‘¡qué lindo sería si lo cruzo a Messi", señaló a los medios argentinos.

“Temblaba, tenía un nudo en la garganta y la voz quebrada. Atrás estaba Antonela y el nene (por uno de los tres hijos de la pareja). Y yo saludé, no sé si era él, pero levanté la mano por las dudas", agregó el joven de 21 años, que le envió un emotivo audio a su mamá tras el contacto con los Messi.

Saludó a Messi desde lejos

Román contó que los miembros de seguridad de la zona privada de Kentucky le advirtieron que hoy tenía suerte, ya que iba a ver "al campeón". "Yo pensé que me estaban haciendo un chiste”, relató.

Contó que cuando estaba llegando a la residencia pudo observar que había patrullas afuera para su seguridad. “Llegué y no podía creer dónde estaba. Toqué bocina y no salía nadie. Entonces, me bajé con el pedido y me acerqué. Ahí primero abrió la puerta el amigo de Messi y yo temblaba”, sostuvo.

Luego dijo que Antonela y uno de sus hijos salieron también, aunque Messi estaba ocupado. “Fue todo muy rápido, yo no los quería molestar, les pregunté si me podía sacar una foto y me dijeron que estaba con los amigos”, completó.

Juan Pablo Román señaló que también quiso ser futbolista profesional, pero un accidente impidió su sueño. Eso sí, buscará tomarse una foto con Messi.

